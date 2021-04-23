Тендер объявили на строительство дамбы в поселке Вознесенский Нижнеудинского района

Стоимость предстоящих работ оценивается в 271,2 млн рублей, сообщает RosTender.info.

Средства поступят из бюджета Иркутской области. Заявки на участие в тендере принимают до 30 апреля, в этот же день будут подведены итоги закупки.

Как следует из материалов тендера, длина дамбы составит 2,8 км.

Ее планируют возвести на правобережной надпойменной террасе реки Уда. Защитное сооружение высотой от 1,85 м до 5,65 м и шириной 4,5 м построят из песчано-гравийной смеси с противофильтрационным экраном из геомембраны. Откос закрепят камнями. Строители должны приступить к работе сразу после заключения контракта. Объект будет сдан, как ожидается, не позднее 15 ноября 2022 года.

Известно, что в 2019 году поселок Воскресенский сильно пострадал от паводка. В частности, был разрушен фельдшерско-акушерский пункт, нанесен ущерб жилым домам.