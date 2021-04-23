ГК «А101» и СберБанк снизили ипотечную ставку до 2,55%

Предложение действует при минимальном первоначальном взносе от 30% и сроке кредита от 12 до 20 лет, сообщают в пресс-службе Сбера.

— На сегодняшний день это одно из лучших предложений на рынке. Например, стоимость трехкомнатной квартиры в ЖК «Прокшино» составляет порядка 10 млн рублей. Стоимость кредита — 7 млн рублей, срок кредитования — 20 лет. По льготной ставке ежемесячный платеж составит 37 264 рубля, что сопоставимо с арендой однокомнатной квартиры в Москве, — коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

Со взносом от 30% также можно оформить ипотеку под 0,95% на срок до 7 лет. Взяв ипотеку на 12 лет, клиенты ГК «А101» будут платить по ставке 2,05%, 20-30 лет — 3,75%.

На сегодняшний день базовая ставка по господдержке СберБанка, которая применяется при минимальном первоначальном взносе от 15% и сроке до 30 лет, составляет 5,75% годовых. СберБанк указывает, что 80% его клиентов получают решение по заявке в течение одного часа.