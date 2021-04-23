Максим Ильяхов обучил сотрудников Госуслуг писать понятные тексты

Автор книги «Пиши, сокращай» и Госуслуги разработали новую редакционную политику сервиса, сообщают в пресс-службе пресс-службе Минцифры России.

– При разработке обновленной версии портала Госуслуг мы серьезно подошли к тому, как сделать общение государства со своими гражданами простым и понятным. Те смыслы, которые мы вкладываем в наши услуги и сервисы, должны быть ясны людям с первого прочтения. Это означает полный отказ от бюрократического языка, – сообщают в сервисе.

Для этого Госуслуги приняли новую редакционную политику. В ее основу легли такие принципы, как простота, ясность и краткость. Новая редакционная политика будет применяться ко всем текстам Госуслуг на портале, в рассылках, приложениях и социальных сетях».