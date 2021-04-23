En+ Group расширяет географию образовательных программ

En+ Group и Нижегородский Технический Университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации образовательных проектов группы, сообщают в компании.

В этом году учащиеся вуза впервые приняли участие в масштабном образовательном проекте Группы – «Лаборатория энергетики». В рамках проекта участникам при поддержке менторов и экспертов необходимо решить реальные производственные задачи. Ожидается, что число студентов НГТУ, принимающих участие в подобных образовательных проектах компании, возрастет.

En+ Group планирует провести первый отборочный этап целевого приема в НГТУ в сентябре. К участию приглашаются студенты третьего курса, обучающихся по специальностям электро- и теплоэнергетики. После получения дипломов студенты будут гарантированно трудоустроены на предприятия En+ Group, а именно в ГК «Волгаэнерго», которая осуществляет производство, передачу и реализацию тепло- и электроэнергии в Нижегородском регионе и Челябинской области.Помимо целевого обучения En+ Group также планирует запустить программы прохождения производственной практики и дополнительного профильного образования с приглашением специалистов «Волгаэнерго».

– Сотрудничество с НГТУ – часть большой программы En+ Group по развитию образовательного потенциала в регионах. Программа заключается во взаимодействии с вузами по разным направлениям, при этом наша основная задача – способствовать, чтобы подготовка студентов соответствовала потребностям российской экономики и промышленности. НГТУ им. Р.Е. Алексеева является одним из ведущих профильных технических университетов Нижегородской области, и для нас особенно ценно привлечь для работы в регионе выпускников именно этого вуза, – Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по персоналу En+ Group.

– Соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих предприятий энергетики, работающих в регионе, расширит возможности технического университета в подготовке современных квалифицированных специалистов для энергетической отрасли, – Сергей Дмитриев, ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева.

Тесное сотрудничество с вузами для поиска и подготовки лучших студентов – часть кадровой политики En+ Group, приоритеты которой определил основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска.

В Иркутской области компания уже реализует целый комплекс образовательных программ. Для работы с образовательными учреждениями в компании был создан Корпоративный университет En+ Group, который курирует взаимодействие школ, сузов, вузов и компании.

Компания обеспечивает целевое обучение студентов в Иркутском энергетическом колледже и в Корпоративном учебно-исследовательском центре (КУИЦ) «ЕвроСибЭнерго-ИРНИТУ» и «ЕвроСибЭнерго-БрГУ». Каждый успешно завершивший программу приглашается на работу на предприятия En+ Group.

В 2021 году компания запустила целевую программу обучения для студентов ИРНИТУ, специализирующихся на информационных технологиях – «Академия IT». Также En+ вместе с ИРНИТУ проводят ежегодный студенческий акселератор инновационных проектов «Лаборатория энергетики».