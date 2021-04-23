Иркутская нефтяная компания окажет поддержку Иркутской областной федерации баскетбола

ИНК заключило спонсорское соглашение с Иркутской областной федерацией баскетбола (ИОФБ). Соглашение направлено на популяризацию баскетбола в регионе, как активного вида спорта для детей и взрослых, сообщают в пресс-службе компании.

В частности, спонсорская поддержка будет направлена на развитие детских школ по баскетболу, проведение баскетбольных турниров, а также формирование современной методологической базы по обучение тренеров и судей.

«Компания особое внимание уделяет поддержке российского спорта. Желаем Иркутской областной федерации баскетбола успехов в достижении поставленных целей», -отметил заместитель генерального директора ИНК Евгений Милов.

«Мы благодарим Иркутскую нефтяную компанию за поддержку и внимание к развитию баскетбола в регионе. Сотрудничество с ИНК открывает новые возможности по развитию этого вида спорта в Иркутской области», - отметил президент ИОФБ Сергей Яковлев.