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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга выгодных программ рефинансирования ипотеки

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования ипотеки со ставкой ниже 8%, подготовленного порталом Сравни.ру. В числе 10 лучших программ – программа рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков от Уралсиба, сообщают в пресс-службе банка.

При составлении рейтинга эксперты Сравни.ру сравнили предложения банков, входящих в Топ-20 на ипотечном рынке, задав следующие условия по рефинансируемому кредиту: стоимость недвижимости – 7 млн рублей, остаток кредита – 5 млн рублей, срок кредита – 15 лет, кредит взят по стандартной ипотечной программе с учетом страхования (если требуется). В рейтинге программы банков ранжированы по величине ставки*. 

Более подробно узнать об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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