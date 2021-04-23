Число пользователей сервисов «Иркутскэнергосбыта» с начала года выросло на 4,5%

Это 486 479 человек, сообщают в компании.

Наиболее активно переходят в онлайн жители Иркутска, на втором по количеству месте – ангарчане, на третьем – жители Шелехова. Замыкают пятерку самых активных пользователей дистанционных сервисов жители Усолья-Сибирского и Братска.

Клиенты сами выбирают, каким образом удобнее следить за состоянием лицевого счета и консультироваться со специалистами: с персонального компьютера или приложения в мобильном телефоне:

личный кабинет на сайте (для физических и юридических лиц);

мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт» – доступно для Android и Ios.

Личный кабинет доступен не только обычным жителям – физическим лицам, но и корпоративным клиентам компании. Они также всё чаще делают выбор в пользу онлайн взаимодействия со специалистами компании. С начала года количество пользователей Личным кабинетом юридического лица выросло на 5,2% и составило 29200.

Сегодня не нужно тратить время на посещение офисов – в этом главное преимущество сервисов заочного обслуживания. Они доступны круглосуточно, достаточно подключения к сети. С помощью компьютера или приложения «Иркутскэнергосбыт» в смартфоне можно решить любой вопрос.

Для удобства жителей Иркутской области есть также интерактивный помощник – чат-бот Viber. Им регулярно пользуются более 49 000 клиентов компании. С начала года количество пользователей выросло почти на 15%.

Оператор тепловых сетей Иркутска где пользователи получают информацию о плановых и аварийных отключениях тепловой энергии в Иркутске, ремонтных работах на сетях, а также ограничениях дорожного движения в связи с этими работами:

Инстаграм;

Фейсбук;

Вконтакте;

Одноклассники.

Viber, WhatsApp по номеру 89016404299.

В аккаунте Свет38 также подписчики узнают о состоянии электросетей по 90% территории энергоснабжения Иркутской области. Ежедневно размещается информация о плановых и аварийных отключениях электрической энергии.

Инстаграм;

Фейсбук;

Вконтакте;

Одноклассники.

Viber, WhatsApp по номеру 89501294485.

Официальная страница «Иркутскэнергосбыт», где регулряно размещается информация о важных изменениях в жилищном законодательстве, новостях сферы ЖКХ, акциях для клиентов:

– Специалисты компании постоянно работают над совершенствованием сервисов дистанционного обслуживания: улучшают не только техническую составляющую, но и расширяют их функционал. Это делается в первую очередь для удобства, чтобы жители могли тратить минимум личного времени на решение бытовых вопросов. К тому же, в сложившейся эпидемиологической ситуации – такие сервисы заочного обслуживания наиболее безопасные, так как помогают избежать посещения мест массового скопления людей, – Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт».