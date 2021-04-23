Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов

Официальными банкротами стали 612 граждан, сообщают Известия.

Россиянам в рамках упрощенной схемы банкротства, запущенной осенью прошлого года, спишут 1,15 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в проекте «Федресурс». Всего по состоянию на вторую декаду апреля процедуру внесудебного избавления от долгов проходят 3,3 тыс. граждан. За восемь месяцев реализации новой практики во внесудебном порядке от бремени избавились более 600 человек. Вместе с тем эксперты по-прежнему отмечают слабую реализацию проекта.

С 1 сентября прошлого года по 20 апреля этого в МФЦ обратились 9,4 тыс. граждан, желающих во внесудебном порядке избавиться от долгов. Из них 6,1 тыс. заявлений возвращены обратно, а по 3,3 тыс. начата процедура банкротства, сообщили в «Федресурсе».

По словам руководителя проекта Алексея Юхнина, общий объем задолженности граждан, которые сейчас проходят процедуру внесудебного избавления от долгов, составляет 1,15 млрд рублей. А средняя сумма — 348,8 тыс., рассказал он Известиям.

На сегодня механизм уже завершен в отношении 612 человек, в совокупности им списали почти 214 млн рублей, подчеркнул эксперт.