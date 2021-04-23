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В Иркутске уволили директора городского цирка

Людмилу Болдарук сняли с поста «За неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей», сообщила она на своей странице в Фейсбук.

– Вчера утром пришла на работу в цирк, открываю почту, а в ней приказ о моем увольнении, причём по статье 81, пункт 5, часть 1 «За неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей», – пишет она.

Людмилу Болдарук обратилась к руководству с просьбой о возможности увольнения по собственному желанию, ходатайство проигнорировали.

Она также сообщила, что в декабре 2020 года в полном составе сменилось руководство Росгосцирка.

– Пришло новое и начало методично зачищать неудобных директоров филиалов... Зачем только было таким способом чернить мою репутацию, мне дальше жить и работать в нашем городе? Я могла бы и сама уйти со спокойной совестью и чистыми руками, – говорит Людмила.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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