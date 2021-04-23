Услугами самозанятых пользуется уже каждая шестая компания

Преимущества такого сотрудничества чаще всего используют работодатели из сферы строительства и информационных технологий.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

О том, что их компания привлекает самозанятых для выполнения некоторых работ, сообщили 17% представителей работодателей. ФНС сообщает, что статус самозанятого оформили уже 2 млн граждан. Новый режим налогообложения начал действовать с 1 января 2019 года, и, судя по комментариям, за два года бизнес успел оценить плюсы сотрудничества с самозанятыми: компания освобождается от уплаты налогов и взносов — вместо этого поставщик услуг платит налог на профессиональный доход. К тому же привлечение самозанятых позволяет компаниям не «раздувать» штат.

Больше всего работодателей, привлекающих самозанятых, среди компаний с численностью персонала до 100 человек (19%), меньше всего — среди крупных организаций, в которых трудится свыше 1000 работников (9%). Чаще всего услугами самозанятых пользуются компании из сфер строительства (25%) и информационных технологий (21%). Работодатели из производственной отрасли к такой практике прибегают редко (7%).

Судя по комментариям, самозанятые чаще всего оказывают бизнесу услуги в области маркетинга, рекламы и дизайна, информационных технологий, логистики, строительства, управления персоналом, бухгалтерии и продаж.