Бороться с пожарами в заказниках Бурятии будут добровольцы

Этой весной у «Добровольческого корпуса Байкала» появился лесопатрульный комплекс, сообщают в пресс-службе WWF.

С начала апреля сотрудники «Добровольческого корпуса Байкала» патрулируют особо охраняемые природные территории (ООПТ) Республики Бурятия вместе с инспекторами Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии.

Цель рейдов – выявить природоохранные нарушения, предотвратить, обнаружить и ликвидировать природные пожары. Первые рейды прошли по территориям заказников «Снежинский» и «Боргойский». Добровольцы и инспекторы не обнаружили возгораний, но зафиксировали браконьеров в границах ООПТ, включая места отдыха перелетных птиц и отела диких копытных, так называемых «зонах тишины».

В преддверии пожароопасного сезона Всемирный фонд дикой природы (WWF) в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного 22 марта 2021 года с Минприроды РБ, передал сотрудникам АНО «Добровольческий корпус Байкала» специализированный лесопатрульный комплекс – автомобиль на бае УАЗ «Профи», проходимый и надежный автомобиль, оснащенный помпой для воды, гидрантом для тушения пожаров в лесу.