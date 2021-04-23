В пандемию банки передали коллекторам рекордный объем долгов

Это максимум за семь лет, сообщает РБК.

Банки во время пандемийного кризиса активнее перекладывали работу с должниками на коллекторов, передав им за год рекордные 582 млрд руб. проблемных долгов. Коллекторы от этого выиграли – получили более сговорчивых клиентов

Кризис и пандемия в 2020 году поддержали бизнес коллекторов, работающих с банками по агентской схеме, то есть взыскивающих долги в пользу кредиторов. Взыскатели получили проблемные долги физических лиц на 582 млрд руб. – рекордную сумму как минимум с 2013 года (с этого времени ведется статистика), следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. По сравнению с докризисным 2019 годом количество новых кейсов в работе коллекторов увеличилось на 4,9%, до 8,4 млн единиц.

Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который, по данным НАПКА, в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб.

В пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов. «В зону риска в большинстве случаев попали те, чье финансовое положение еще до пандемии было не самое устойчивое», – считает гендиректор коллекторского агентства «Столичное АВД» Давид Цацуа. В итоге, по его словам, коронакризис стал неким катализатором, вынудившим их выйти на просрочку.

В ответ на рост проблемной задолженности банки стали активнее делиться частью такого портфеля с профессиональными взыскателями: еще прошлой осенью НАПКА зафиксировала, что банки стали передавать по агентской схеме более «молодые» долги. По итогам девяти месяцев 2020 года доля кредитов с просрочкой до 90 дней выросла на 11 п.п. и достигла трети портфеля коллекторов, писал РБК. Участники рынка связывали это с высокой загруженностью внутренних служб взыскания банков.