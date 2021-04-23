Новости

Погода в Иркутской области ухудшится

Метеорологи информируют о гололеде, снежных накатах на дорогах Иркутской области и о сохраняющихся условиях для схода снежных лавин в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на дорогах региона и города снежный накат, гололедица. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области напоминают: во избежание происшествий проявляйте осторожность, воздержитесь от поездок на дальние расстояния.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Послание Федеральному собранию -2021. Главное
План по поддержке строительства загородного жилья разработают в Иркутской области
Турбизнес получит льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц
Послание Федеральному собранию. Главное
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании