Погода в Иркутской области ухудшится

Метеорологи информируют о гололеде, снежных накатах на дорогах Иркутской области и о сохраняющихся условиях для схода снежных лавин в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на дорогах региона и города снежный накат, гололедица. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области напоминают: во избежание происшествий проявляйте осторожность, воздержитесь от поездок на дальние расстояния.