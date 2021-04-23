Альфа-Банк запустил новое приложение для инвестиций

Альфа-Банк запустил Альфа-Инвестиции — приложение для инвестиций, простое и понятное даже для новичков в биржевой торговле. С его помощью можно покупать и продавать акции и облигации российских и иностранных компаний, обменивать валюту по курсу биржи, собирать инвестиционный портфель и управлять своим доходом.

Открыть брокерский счет в Альфа-Банке стало очень просто, нужно лишь ввести в приложении Альфа-Инвестиции свои номер телефона и имя. Этого достаточно, идти в офис или вводить паспортные данные не придется.

«Все больше клиентов сейчас начинают инвестировать. У многих нет знаний и подготовки, чтобы пользоваться профессиональными инструментами биржевой торговли — но теперь это и не обязательно. В Альфа-Инвестициях есть все нужные функции, а пользоваться приложением очень просто. Наше новое приложение поможет новичкам легко влиться в мир инвестиций, а опытные пользователи Альфа-Директа оценят скорость Альфа-Инвестиций, функциональность и возможности по настройке интерфейса», — отметил руководитель брокерского бизнеса Альфа-Банка Илья Васильев.

Чтобы начать зарабатывать через Альфа-Инвестиции, специальные знания не нужны: в приложении есть подсказки, объяснения терминов, подборки популярных ценных бумаг от экспертов банка. Главный экран приложения можно настроить как удобно — добавить нужные виджеты, убрать все лишнее.

Приложение Альфа-Инвестиции уже доступно в Google Play и App Store и при следующем обновлении приложения Альфа-Директ автоматически заменит его на смартфонах клиентов Альфа-Банка.