Альфа-Банк первым в России начал зачислять карточные платежи на счет продавца в реальном времени

Альфа-Банк первым в России начал зачислять карточные платежи на расчетный счет продавца в реальном времени. Сервис актуален для магазинов, кафе, компаний сферы услуг, курьерских служб и других бизнесов. Он доступен новым клиентам Альфа-Банка, подключающим торговый эквайринг.

Торговый эквайринг позволяет принимать оплату от физических лиц по картам и смартфонам. Как правило, покупатели платят в течение всего дня, но продавец получает деньги на расчетный счет только на следующий рабочий день. Альфа-Банк первым из российских эквайеров реализовал зачисление средств в реальном времени.

«Сервис решает основную "боль", связанную с безналичными оплатами физических лиц. Как только клиент расплатился картой, деньги сразу же падают на расчетный счет продавца. Это не только значимо упрощает управление безналичной выручкой и налоговый учет, но и дает компании возможность повысить оборачиваемость средств», — прокомментировал директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.

Стоимость сервиса составляет дополнительные 0,2% к текущему тарифу торгового эквайринга.