Банк ВТБ выступил генеральным спонсором XХ Московского Пасхального фестиваля

С 22 апреля по 17 мая 2021 года состоится юбилейный XХ Московский Пасхальный фестиваль — крупнейший музыкальный форум России. Генеральным спонсором выступил Банк ВТБ. В преддверии открытия ХХ Московского Пасхального фестиваля Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра выступят в Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерово, Тюмени, Перми, Кирове. В рамках симфонической программы пройдут концерты в 26 городах России. Открытие состоится 2 мая в Московском концертном зале «Зарядье». Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра пройдет под управлением Валерия Гергиева.

За годы существования Московского Пасхального фестиваля в нем приняли участие несколько тысяч исполнителей со всего мира, среди которых и артисты мировой величины, и молодые таланты. В этом году зрителей ждет программа, состоящая из нескольких основных частей — симфонической, хоровой и звонильной.

«Пасхальный фестиваль — важное событие в культурной жизни нашей страны. Банк ВТБ считает своим приоритетом сохранение культурных ценностей и поддерживает фестиваль в рамках целевой программы „Культурная страна“. В этом году юбилейный пасхальный фестиваль вновь удивит поклонников разнообразными концертами. Помимо основных музыкальных программ фестиваля — симфонической, хоровой и звонильной — у фестиваля еще обширная благотворительная программа, кульминацией которой станет традиционный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на Поклонной горе в День Победы, который ежегодно собирает порядка 300 тысяч слушателей», — рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.