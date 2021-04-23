«Магнит» и ВТБ запустили хакатон для разработчиков с призовым фондом в миллион рублей

Розничная сеть «Магнит» и ВТБ запустили совместный хакатон для разработчиков и UI/UX-дизайнеров, победителей которого ждет призовой фонд 1 млн рублей. В мероприятии может участвовать любой желающий.

Первый этап хакатона был проведен среди сотрудников «Магнита» и ВТБ. Они подали более 200 идей в сфере инвестиционных и клиентских сервисов, управления опытом и повышения лояльности потребителей, развития IT-инфраструктуры и оптимизации бизнес-процессов. Организаторы выбрали 17 лучших заявок и вместе с авторами идей доработали их до полноценных бизнес-проектов. Среди них b2b-маркетплейс (электронная площадка для оптовых продаж в «Магните»), сервис виртуального шоппинга (позволяет не выходя из дома посещать магазины, выбирать товары и оформлять доставку), проект отказа от бумажных чеков в пользу цифровых (позволяет снизить затраты на закупку и утилизацию чековой бумаги, а также несет пользу для окружающей среды), сервис-защитник от подлога (позволяет мониторить собственную кредитную историю во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц) и др.

Желающим участвовать во втором этапе хакатона нужно выбрать из 17 бизнес-проектов интересующую идею и подать заявку на сайте www.vtbxmgnt.ru до 12 мая. Если заявка будет одобрена, кандидат получит приглашение в команду и вместе с сотрудником-идеологом проекта и профессиональными трекерами будет разрабатывать рабочий прототип.

Финал хакатона состоится 21 мая в Москве в формате питчинга перед жюри, в состав которого войдут топ-менеджеры «Магнита» и ВТБ. Призовой фонд будет поделен между тремя командами-победителями, а предложенные ими решения будут пилотироваться в компаниях.

«Магнит и ВТБ — лидеры в своих отраслях. Наши сотрудники — это движущая сила бизнеса и изменений, и развитие их компетенций является драйвером роста важных секторов экономики. Совместный Хакатон ВТБ и Магнита задаёт новый тренд на объединение профессионалов из разных отраслей и дает возможность участникам не только представить новые идеи, но и пройти весь путь по разработке рабочего прототипа и увидеть на практике внедрение своих решений», — сказал Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

«Мы запускали первый этап хакатона для наших сотрудников, чтобы они смогли продемонстрировать предпринимательский дух и раскрыть творческий потенциал. Они глубоко погружены в тему и хорошо знают потребности наших отраслей. Мы были впечатлены уровнем заявок и проявленным интересом. Теперь мы приглашаем всех желающих подключиться к разработке рабочих прототипов. Они получат возможность создать и развивать собственное решение, которое может поменять рынки финтеха и ритейла», — прокомментировал заместитель генерального директора, исполнительный директор сети «Магнит» Флориан Янсен.