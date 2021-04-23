В московском регионе заключено в два раза больше сделок со складской недвижимостью, чем годом ранее

Согласно исследованию консалтинговой компании Knight Frank, объем спроса за квартал составил более 300 тыс. кв. м, в два раза превысив аналогичный показатель 2020 года.

Наибольший объем сделок был заключен на юго-восточном направлении (39% от совокупного поглощения). Лидирующую позицию по итогам I квартала 2021 года занял сегмент онлайн-торговли: на него пришлось 37% от общего объема спроса, что в абсолютных цифрах составило 110 тыс. кв. м.

По итогам I квартала 2021 года в Московском регионе общий объем спроса превысил 300 тыс. кв. м, что в два раза больше аналогичного показателя 2020 года (144 тыс. кв. м).

Наибольший объем сделок был заключен на юго-востоке: на него пришлось 39% от совокупного поглощения, что в абсолютном выражении составило более 117 тыс. кв. м. В I квартале 2021 года крупнейшие сделки по данному направлению были заключены в логопарке «Софьино».

28% от совокупного поглощения (более 84 тыс. кв. м) пришлось на юг Московского региона. Одной из крупнейших сделок стала аренда компанией «Карвиль» 13,5 тыс. кв. м в «Южных Вратах».

Третье место в структуре спроса по направлениям занял северо-восток – 15% от общего объема сделок или почти 45 тыс. кв. м. Здесь стоит отметить подписание договора аренды компанией 3Logic в логопарке «Холмогоры» площадью 23,7 тыс. кв. м.

Наиболее популярным типом сделок в I квартале стала спекулятивная аренда: на нее пришлось 65% от общего объема спроса в Московском регионе, что в абсолютных значениях составило более 194 тыс. кв. м. Крупнейшей сделкой стала аренда компанией «ПЭК» 40 тыс. кв. м в складском комплексе «Adidas Чехов».

35% от совокупного поглощения (106 тыс. кв. м) пришлось на сделки, заключенные по схеме built-to-suit с последующей арендой. Самой крупной сделкой данного типа стала аренда 59 тыс. кв. м компанией Lamoda в логопарке «Софьино».

По итогам первых трех месяцев 2021 года общий объем сделок, заключенных на первичном рынке, составил 47% (140 тыс. кв. м) от совокупного спроса. На вторичный рынок пришлось 53% (160 тыс. кв. м).

Лидирущую позицию по итогам I квартала 2021 года в объеме спроса занял сегмент онлайн-торговли: на него пришлось 37% (110 тыс. кв. м) от общего показателя. Здесь стоит отметить подписание договора компанией «Яндекс» на строительство собственного складского комплекса с последующей арендой в логопарке «Софьино» площадью более 46 тыс. кв. м.

Второе место в структуре спроса по итогам первых трех месяцев 2021 года заняли транспортные и логистические компании. Их доля в общем объеме составила 21% или 63 тыс. кв. м. Наряду со сделкой по аренде компанией «ПЭК», стоит выделить аренду компанией «Сток-трейдинг» 10,5 тыс. кв. м в ПСК «Атлант-Парк».

15% от совокупного объема поглощения пришлось на два сегмента – дистрибуция и производство, что в абсолютных значениях составляет 46 тыс. кв. м и 44 тыс. кв. м соответственно.