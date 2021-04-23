Держателям карт «Мир» от Примсоцбанка вернётся 15% кэшбэка за услуги «Ростелеком». Для того, чтобы воспользоваться предложением, клиентам банка необходимо:



• Зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте https://privetmir.ru/register или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кэшбэк»;

• Сохранить карту «Мир» на сайте www.rt.ru, в мобильном приложении «Мой Ростелеком» и/или в Едином личном кабинете (lk.rt.ru).



За первую оплату после сохранения карты придёт кэшбэк 15%, а за последующие – 5%. Максимальная сумма кэшбэка — 300 рублей на одну карту «Мир» за календарный месяц кэшбэк будет начислен не ранее 7 рабочих дней с момента покупки.



Для справки: ПАО «Ростелеком» (www.company.rt.ru) — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.



Срок проведения Акции: с 27.04.2021 по 27.10.2021 гг. Организатор Акции: АО «НСПК». Сведения об Организаторе Акции, Правилах проведения Акции, размере кэшбэка*, начисляемого Клиенту, и Правила программы лояльности для Держателей карт «Мир» доступны на сайте privetmir.ru.