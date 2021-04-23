ПСБ снижает размер первоначального взноса по ипотеке до 10%

ПСБ снижает минимальный уровень первоначального взноса по ипотеке с 15% до 10%. Предложение действует в рамках программ «Новостройка», «Вторичное жилье», залоговый кредит «Целевой», а также на покупку апартаментов на первичном и вторичном рынке.

По программе «Новостройка» кредит с первоначальным взносом от 10% можно оформить по ставке от 8,29 %, ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке и залоговый кредит «Целевой» можно получить по ставке от 8,39%, на покупку апартаментов на первичном и вторичном рынке жилья – от 8,7%.

«Принимая решение взять ипотечный кредит, люди оценивают не только ставку, большое значение имеет и размер первоначального взноса, а также возможность выбора разных вариантов жилья на первичном рынке и на "вторичке". Мы внимательно следим за тенденциями на рынке ипотечного кредитования и за тем, как меняется баланс предпочтений клиентов в отношении жилой недвижимости, и с учетом этой экспертизы улучшаем условия по наиболее востребованным ипотечным программам», - отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.