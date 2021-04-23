В 2021 году внутреннее потребление свинины продолжит расти, но драйвером отрасли станет экспорт

К началу 2021 года Россия превратилась из одного из крупнейших импортёров в одного из крупных экспортеров свинины, а уровень ее потребления достиг пика за 30 лет. Полностью реализованный потенциал импортозамещения и удовлетворённый внутренний спрос заставляет производителей искать рентабельность на внешних рынках: в 2020 году по сравнению с 2019 годом экспорт свинины и субпродуктов1 вырос на 86% до 192,6 тыс. тонн. При благоприятной эпизоотической ситуации экспорт свинины по итогам 2021 года установит новый рекорд – 250 тыс. тонн, прогнозирует Россельхозбанк в квартальном отчете о состоянии рынка мяса в России.

В 2020 году производство свинины на убой в живом весе достигло 5,5 млн тонн, увеличившись за год на 8,9%. Основной прирост приходится на промышленный сектор, доля которого в 2020 году составила более 88%.

«Ударные темпы развития свиноводства привели к полному импортозамещению. Более того, установленный Доктриной продовольственной безопасности целевой показатель по самообеспеченности мясом – 85% – в сегменте свинины не просто достигнут, а доведён до уровня 110%. Это значит, что производство превышает внутренний спрос. Поэтому главная задача, стоящая перед свиноводческой отраслью в ближайшие годы заключается в сохранении и повышении рентабельности в условиях перенасыщения рынка. Сейчас рынок свинины в России – это, в первую очередь, рынок конкуренции за покупателя», – комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Ответами на перенасыщенность рынка свинины и конкуренцию, по данным аналитиков РСХБ, стали снижение импорта и рост экспорта.

Импорт. В 2020 году импорт сократился в 10 раз – до 8,3 тыс. тонн в натуральном выражении против 91 тыс. тонн годом ранее. Таким образом, если в 2010 году доля импортной свинины на российском рынке составляла 33% (1 127 тыс. тонн), то в 2020 году этот показатель снизился практически до нуля (0,3%).

«Факторами снижения импорта стали введение плоской 25%-ной пошлины, изменение валютного курса рубля, а также высокие цены на мировых рынках, вызванные африканской чумой свиней в Азии», – объясняет Андрей Дальнов.

Потребление. В 2020 году потребление свинины выросло на 4% по отношению к 2019 году и достигло 4,08 млн тонн. Сейчас потребление свинины в расчёте на одного человека составляет 27 кг в год, это наивысший результат в истории современной России. При общем годовом объеме потребления мяса 76,5 кг доля свинины составляет 36% и уступает только традиционному лидеру – мясу птицы (34 кг, 44%).

Экспорт. По итогам 2020 года Россия экспортировала 192,6 тыс. тонн свинины.

«По отношению к 2019 году наблюдается существенное увеличение экспортных поставок – на 85%. Такой рывок стал следствием открытия рынка Вьетнама в конце 2019 года, на который пришлось более 30% экспортного объема в натуральном выражении за год», – отмечает Андрей Дальнов.

Среди других стран-импортеров российской свинины – Гонконг (24,5% в натуральном выражении), Украина (20%), Беларусь (11,5%). Экспорт в эти страны также показал кратный рост. Один из любимых продуктов российского свиноводства за границей – грудинка, на нее приходится 26% поставок.

В целом доля свинины в экспорте российского мяса и субпродуктов в 2020 году достигла 37% и составила $ 325,8 млн в стоимостном выражении.

2021 год: точки роста

«В 2021 году потребление свинины вырастет примерно на 3% относительно 2020 года. Внутреннее потребление перестанет быть таким эффективным драйвером отрасли, каким оно было 5-10 лет назад. Превращение России из одного из крупнейших импортёров свинины в одного из крупных экспортёров этого вида мяса делает экспорт самой перспективной точкой роста. Мы прогнозируем, что по итогам 2021 года экспорт свинины из России вырастет на 25% относительно 2020 года и установит новый рекорд, достигнув 250 тыс. тонн», – рассказывает руководитель Центра отраслевой экспертизы.

Для российских производителей наиболее перспективными с точки зрения логистики и спроса выглядят рынки Юго-Восточной и Восточной Азии, на которые приходится порядка 30 – 40% мировых поставок свинины. Отдельную роль Центр отраслевой экспертизы отводит Китаю. На эту страну приходится около 20 – 25% всех мировых поставок свинины. В случае открытия Китая для поставок отечественной свинины экспорт в 2021 г. может вырасти на 50% и более и превысить 300 тыс. тонн.

«Африканская чума сильно подорвала популяцию свиней в Китае, на что Пекин в целях сокращения дефицита ответил увеличением импорта. Поголовье восстанавливается, строится ряд масштабных, многоэтажных ферм, однако, на фоне сообщений о новой волне АЧС, которая уничтожила примерно четверть поголовья на севере страны, в ближайшие годы повышенный спрос на импортную свинину в Китае будет сохраняться. Поэтому перспективы поставок в Китай для российских производителей в наивысшей степени привлекательны», – считает Андрей Дальнов.

Помимо экспорта, дополнительными факторами сохранения и повышения маржинальности Центр отраслевой экспертизы считает концентрацию производства в крупных холдингах, работающих по принципу «от поля до прилавка», повышение производительности свиноматок за счет роста среднего веса товарных свиней и реализации селекционно-генетических технологий.

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы, в 2021 году рентабельность отрасли вырастет с 15% до 18%, во многом благодаря всплеску оптовых цен в начале года.

Благодаря введению в строй инвестиционных проектов и дозагрузки работающих мощностей, как подсчитал Центр, производство свинины увеличится на 170 тыс. тонн и достигнет нового пика – 4,44 млн. тонн (+ 4% к уровню 2020 года).