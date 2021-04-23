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27 апреля «Прогулки по старому Иркутску» начинают уличный сезон

Сезон открывается прогулкой «Из истории реки Ушаковки», сообщают в мэрии Иркутска.

Интересные факты из прошлого расскажет историк, журналист, руководитель проекта «Прогулки по старому Иркутску» Алексей Петров. О планах на будущее – члены Иркутского отделения Союза архитекторов России Игорь Козак и Сергей Демков.

Напомним, что в связи с ограничениями, связанными с режимом самоизоляции, прогулка будет вестись также в прямом эфире в группе «Прогулки по старому Иркутску» в социальной сети «Фэйсбук». Всем участникам, которые придут на уличную прогулку, необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Старт прогулки в 18:00 на набережной реки Ушаковки со стороны моста (ул. Ф. Энгельса), завершение – у арт-завода «Доренберг» (ул. Баррикад, 51/9). Запись прогулки будет опубликована в группах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ютуб-канале Petrov.Media.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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