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Стартовал прием заявок на конкурс «Хоккей без барьеров»

Победители смогут получить до 1 миллиона рублей на проекты, направленные на развитие адаптивного хоккея как эффективной методики физической и социальной реабилитации детей и подростков с инвалидностью, сообщают в городской администрации.

– Благодаря тому, что мы уже несколько лет проводим конкурс, хоккей для детей с ограниченными возможностями здоровья стал доступен в 10 новых регионах, а всего команд в нашей следж-хоккейной орбите уже 23. Все они встретятся в конце месяца в Нижегородской области, где с 26 по 30 апреля пройдет III Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея, – сообщил руководитель программы «Спорт» Фонда Тимченко» Игорь Барадачев.

К участию в конкурсе приглашаются официально зарегистрированные российские некоммерческие организации, имеющие опыт работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. Организация-заявитель имеет право подать на конкурс не более одного проекта, направленного на запуск тренировочного процесса новой детской секции или команды по следж-хоккею.

Ознакомиться с правилами проведения конкурса, скачать положение и форму заявки можно на официальной странице конкурса. Заявки принимаются до 15 мая на почту info@paraicehockey.ru. Победители конкурса будут объявлены 1 июня 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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