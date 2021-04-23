Иркутская область вошла в топ-10 регионов с наивысшей динамикой роста доли заемщиков с ПДН более 50%

Рост в первом квартале 2021 года составил 17,7%.

По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), на 01.04.2021 года доля граждан с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% (высокая или избыточная закредитованность) составила 14,5% (около 6 млн. человек) от общего количества заемщиков. Таким образом, за последние 6 месяцев она увеличилась незначительно – на 0,2 процентного пункта (п.п.) (на 01.10.2020г. – 14,3%), фактически, оставшись на прежнем уровне (Диаграмма 1).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля заемщиков, отдающих на обслуживание кредитов более половины своего ежемесячного дохода, выросла более существенно - на 2,3 п.п. (на 01.04.2020 года – 12,2%). Таким образом, в 2020-2021гг. основной рост доли наиболее закредитованных заемщиков пришелся на период с апреля по сентябрь 2020 года.

Наибольшая доля заемщиков, отдающих на обслуживание кредитов более половины своего ежемесячного дохода, в апреле 2021 года была отмечена в:

Амурской обл. (24,1%),

Республике Северная Осетия – Алания (22,2%),

Республике Коми (20,4%),

Красноярском крае (20,1%),

Мурманской обл. (20,1%).

В то же время наименьшая доля таких граждан была зафиксирована в Москве (9,5%), Московской (10,1%) и Брянской (10,6%) областях, Санкт-Петербурге (10,6%) и Курганской области (10,9%).

Стоит отметить, что за последние 6 месяцев динамика доли граждан, отдающих на обслуживание кредитов более половины своего ежемесячного дохода, в регионах РФ носила разнонаправленный характер. При этом самую значительную динамику роста этого показателя продемонстрировали:

Республика Хакасия (+2,5 п.п.),

Новгородская обл. (+1,8%),

Республика Бурятия (+1,3 п.п.),

Кемеровская обл. (+1,2%),

Ивановская обл. (+1,1 п.п.).

В свою очередь, существенные темпы сокращения доли наиболее закредитованных заемщиков были отмечены в:

Республике Адыгея (-0,9 п.п.),

Пермском крае (-0,8 п.п.),

Удмуртия (-0,6 п.п.),

Татарстан (-0,5 п.п.),

Омской обл. (-0,5 п.п.).

В Москве и Санкт-Петербурге доля таких граждан за последние полгода снизилась на 0,3 п.п. и 0,2 п.п. соответственно.

«В целом, уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне, – отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом в последние полгода доля самых закредитованных заемщиков, у которых на обслуживание кредитных обязательств уходит более половины ежемесячных доходов, выросла весьма незначительно. Важно отметить, что стабильность данного показателя в последние 6 месяцев последовала за существенной динамикой его роста в предыдущий полугодовой период – время начала пандемии и жестких карантинных ограничений. Во многом этой стабильности способствовали действия государства и банков, которые смогли нивелировать экономические последствия эпидемии и мероприятий по борьбе с ней для розничного кредитования».