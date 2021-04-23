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«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»

Фотопроект «Патроны Парк» продолжают работы иркутского фотографа Ольги Ивановой. Своим взглядом на поселок и природу, в которую он вписан, своими эмоциями она поделилась с SIA.RU: 

<p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p>

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова

Солнечные лучи проникают сквозь кроны высоких елей и касаются стен.
По нагретому стволу ползет жучок.
Вдохни. Чувствуешь запах леса?
Он неуловимый и неяркий, но такой родной, такой свой.
Посмотри. В траве спрятался краснокнижный жарок. Как всегда, удержал свою руку от того, чтобы сорвать его, да?
А слышишь?
«Догооооонюююю!»
Это звонкие, юные голоса. Соседские дети наперегонки летят на велосипедах.
Летят в лето.
Их велосипеды легкие и игривые, как облака в голубом небе над нами, и мчатся только вперед.
А вторит им дятел, внезапно нашедший жучка и вытукивающий его из дерева. Почувствовал? Это наш зеленый дом. Наш «Патроны Парк».

У каждого такой был когда-то в детстве, пусть и назывался по-другому.
Но здесь мы можем вернуться туда.

<p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p>

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова

О проекте фотовыставки «Патроны Парк»

Загородный посёлок «Патроны Парк» строится в сосновом лесу на 19-м километре Байкальского тракта. Здесь, в единении с природой, стремятся жить не только иркутяне, но и люди из разных регионов нашей страны, потому что считают посёлок красивым, атмосферным, концептуальным и современным.

«Мы искренне гордимся тем, что такой посёлок находится именно здесь – в Сибири, на берегу Байкала, и без преувеличения считаем его одним из лучших в России. С большим удовольствием о нём рассказываем и показываем, как у нас умеют строить», – говорит Лора Кузнецова, Meta_Estate_Development. – А чтобы как можно больше людей могли присоединиться к нашим чувствам, пригласили ведущих фотографов Иркутска, в чьи работы мы влюблены, принять участие в выставке и показать посёлок «Патроны Парк» своими глазами и камерами».

<p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p>

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова

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Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова

<p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p>

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова


<p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p> <p>Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова</p>
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