«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»

Фотопроект «Патроны Парк» продолжают работы иркутского фотографа Ольги Ивановой. Своим взглядом на поселок и природу, в которую он вписан, своими эмоциями она поделилась с SIA.RU:

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова

Солнечные лучи проникают сквозь кроны высоких елей и касаются стен.

По нагретому стволу ползет жучок.

Вдохни. Чувствуешь запах леса?

Он неуловимый и неяркий, но такой родной, такой свой.

Посмотри. В траве спрятался краснокнижный жарок. Как всегда, удержал свою руку от того, чтобы сорвать его, да?

А слышишь?

«Догооооонюююю!»

Это звонкие, юные голоса. Соседские дети наперегонки летят на велосипедах.

Летят в лето.

Их велосипеды легкие и игривые, как облака в голубом небе над нами, и мчатся только вперед.

А вторит им дятел, внезапно нашедший жучка и вытукивающий его из дерева. Почувствовал? Это наш зеленый дом. Наш «Патроны Парк».

У каждого такой был когда-то в детстве, пусть и назывался по-другому.

Но здесь мы можем вернуться туда.

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова

О проекте фотовыставки «Патроны Парк»

Загородный посёлок «Патроны Парк» строится в сосновом лесу на 19-м километре Байкальского тракта. Здесь, в единении с природой, стремятся жить не только иркутяне, но и люди из разных регионов нашей страны, потому что считают посёлок красивым, атмосферным, концептуальным и современным.

«Мы искренне гордимся тем, что такой посёлок находится именно здесь – в Сибири, на берегу Байкала, и без преувеличения считаем его одним из лучших в России. С большим удовольствием о нём рассказываем и показываем, как у нас умеют строить», – говорит Лора Кузнецова, Meta_Estate_Development. – А чтобы как можно больше людей могли присоединиться к нашим чувствам, пригласили ведущих фотографов Иркутска, в чьи работы мы влюблены, принять участие в выставке и показать посёлок «Патроны Парк» своими глазами и камерами».

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова

Фотовыставка «Патроны Парк». Автор фото - Ольга Иванова