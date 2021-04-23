Кредитный портфель Сбера в жилой недвижимости превысил 1 трлн рублей

Сбербанк провёл онлайн-конференцию для участников рынка девелопмента жилья «Время изменений: disrupt`ы отрасли», сообщают в пресс-службе Сбера.

На конференции обсуждалась трансформация российского рынка жилой недвижимости. В онлайн-диалоге приняли участие: заместитель Председателя Правления Анатолий Попов; заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин; заместитель Председателя Правления Кирилл Царёв; глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов; заместитель директора Департамента обеспечения банковского надзора Банка России Руслан Булатов; заместитель генерального директора АО «ДОМ РФ» Артём Федерко; старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров; вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов и другие эксперты.

— С 2018 года отрасль девелопмент жилья в нашей стране претерпевает поистине революционные изменения, и мы рады выступать одним из ключевых участников этого важного процесса. За прошедшие два года кредитный портфель Сбера в жилой недвижимости ежегодно удваивался, и сегодня мы объявили о преодолении рубежа в один триллион рублей. При этом на проекты с применением счетов эскроу приходится около 80% нашего кредитного портфеля девелоперов жилья, то есть можно сказать, что реформа прошла успешно. Однако для дальнейшего развития отрасли важно предпринимать дополнительные меры, в том числе в направлении индивидуального жилищного строительства, на которое приходится почти половина всего объёма от вводимого в стране жилья. Согласно нацпроекту "Жильё и городская среда", к 2030 году не менее 50 млн кв. м строящегося жилья должно приходиться на ИЖС. На наш взгляд, для достижения этой цели целесообразно внедрять индустриальный подход к строительству индивидуальных домов. Дома должны быть доступными для покупателей, а их стоимость — сопоставима со стоимостью квартир. Все механизмы защиты и льготы, которые используются при приобретении жилья в доме, необходимо распространить на ИЖС. При этом главной задачей сейчас является формирование условий, при которых застройщики и банки будут заинтересованы в финансировании таких проектов. Ряд важных вопросов остаются на стороне органов власти — это выделение земельных участков с инфраструктурой, распространение механизмов эскроу на ИЖС и запуск программ субсидирования для девелоперов, — Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

На 2021 год Сбер определил для себя следующие приоритеты: