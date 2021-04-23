Социально-экономическое развитие Тайшетского района обсудили в правительстве Иркутской области

Был рассмотрен план мероприятий по строительству, реконструкции и капремонту объектов соцсферы, инженерной и дорожной инфраструктуры, необходимых для социально-экономического развития Тайшетского района, сообщают в областной администрации.

Также речь шла о реализации инвестиционных проектов объединенной компании РУСАЛ.

План мероприятий включает 33 инфраструктурных и социальных объекта. Общий объем финансирования, по предварительной оценке, составит 12 млрд рублей из бюджетов разных уровней.

Как сообщила министр экономического развития Иркутской области Яна Соболь, с привлечением бюджетных средств в Тайшетском районе планируется строительство и капремонт 29 объектов, в том числе 17 социальных и 12 инфраструктурных. Это, в частности, возведение школы-детского сада и капремонт Дома досуга и творчества в селе Старый Акульшет, капитальный ремонт школы №14 в Тайшете и зданий общеобразовательного учреждения в селе Шелехово, создание школы на 520 мест в Бирюсинске, проектирование и строительство районной поликлиники.

В рамках инвестиционных проектов и социального партнёрства ОК РУСАЛ планирует возведение детского сада на 250 мест и 14 жилых домов в Тайшете, капитальный ремонт двух этажей общежития Тайшетского промышленно-технологического техникума, проектирование работ по реконструкции автомобильной дороги по улице Горького.