В Приангарье начнут обучать наиболее уязвимых на рынке труда граждан

Это одна из запланированных мер по восстановлению занятости и снижению уровня безработицы в стране. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Оператором программы в Приангарье определен Тулунский аграрный техникум, на базе которого с 2019 года действует Центр опережающей профессиональной подготовки.

Решение о том, где будет проходить обучение, принято на Окружной сессии Агентства профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) в Томске. В мероприятии принимают участие представители регионов Сибирского федерального округа. От Иркутской области в сессии участвует сотрудники Регионального института кадровой политики и непрерывного профессионального образования.

В этом году Агентство Ворлдскиллс Россия должно подготовить свыше 56 тыс. россиян, не менее 42 тысяч из которых по итогам обучения будут трудоустроены или станут самозанятыми. Участниками программы могут быть граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных, люди предпенсионного возраста и старше 50 лет. А также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

О необходимости поддержки россиян, находящихся в уязвимом положении на рынке труда, неоднократно заявлял Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил, что программы переподготовки кадров в условиях технологического прогресса должны помочь гражданам в короткие сроки получить дополнительные навыки или новую специальность и тем самым укрепить свои профессиональные и карьерные возможности.

В Иркутской области получить дополнительное профессиональное образование можно будет на базе 23-х колледжей и техникумов. Подать заявку на обучение можно на сайте.