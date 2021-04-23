В СберБанке рассказали, кто берёт льготную ипотеку в России

За время действия программы льготной ипотеки, которая была запущена год назад по поручению Президента РФ, СберБанком выдано более 236 тысяч кредитов на 628,7 млрд рублей, сообщают в компании.

Согласно исследованию сервиса ДомКлик, доля заёмщиков, состоявших в браке, составила 56,1%. При этом у большинства из тех, кто оформляет ипотеку с господдержкой, нет детей, и они покупают жилплощадь на перспективу.

— Льготная ипотека запущена во время пандемии как мера поддержки не только застройщиков, но и прежде всего граждан. Мы наблюдаем тенденцию, что она действительно работает на перспективу улучшения жилищных условий, ведь семьи, у которых нет детей, а скорее всего, и собственного жилья, покупают новую жилплощадь на будущее — хотят расшириться перед рождением детей. Только у 7,7% заёмщиков, которые состоят в браке, есть дети. Отмечу, что 43,8% ипотечных заёмщиков не состоят в браке. Напомню, что для тех, у кого рождается второй и последующие дети, в СберБанке есть другие льготные госпрограммы, где ставки ещё ниже, — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Женщины являлись наиболее активными заёмщиками по данной программе. На их долю приходилось 51,22% всех выданных кредитов. Чаще всего ипотеку оформляли женщины сразу трёх возрастных групп: 30‒35 лет (9,01%), 35‒40 лет (9,09%), старше 50 лет (9,08%).

Доля мужчин среди ипотечных заёмщиков составила за указанный период 48,78%. Активнее всего через льготную ипотеку квартиры в новостройках покупали мужчины в возрасте 30–35 лет (11,78%), а также представители сильного пола более младшей категории — 25‒30 лет (9,38%). Кроме того, 9,65% мужчин, оформивших ипотеку в Сбербанке, приходится на категорию 35‒40 лет.

Средний размер кредита по стране в рамках программы «Господдержка-2020» составляет чуть больше 2,6 млн рублей.

При этом 35,2% объёма всей выдачи приходится на квартиры стоимостью от трёх до пяти миллионов рублей. Чуть больше 26% — на квартиры, которые стоят от одного до трёх миллионов рублей. На третьем месте — лоты по цене от пяти до семи млн рублей. Их доля составляет 17,4%. Большим спросом пользуются квартиры площадью от 30 до 40 квадратных метров.

Больше всего кредитов с господдержкой в Сбербанке выдано в Москве — 18% от общего объёма выдачи в кредитной организации, или более 24 тысяч займов. Также в тройку лидеров входят Санкт-Петербург — 10,8% (19,1 тысячи кредитов) и Красноярский край — 3,9% (11,9 тысячи).

Ранее СберБанк снизил ставки по программе льготной ипотеки. При регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке составит от 5,75% годовых — снижение на 0,35 п. п. В рамках программы субсидирования от застройщика ставка составит от 0,1% годовых. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» составит от 6,05% годовых.