Объем производства предприятия питьевой воды в Байкальске составит один миллиард литров в год

В предприятие по производству питьевой воды в Байкальске, которое войдёт в состав Международного центра водных ресурсов, будет инвестировано 87,5 миллионов евро. На предприятии будет работать порядка 200-250 человек, а ежегодный объем производства составит один миллиард литров. Об этом во время презентации журналистам сообщил Сергей Понамаренко, директор департамента по развитию производственной системы En+ Group.

Международный центр водных ресурсов – совместный проект En+ Group и ВЭБа – будет размещен на бывшей промышленной площадке БЦБК. Он станет современной базой не только для инфраструктуры по розливу экологически чистой питьевой воды, но и образовательных и волонтерских проектов En+ Group, а также научных исследований.

– Уже подписаны соглашения с рядом институтов. В частности, в марте мы договорились с ИГУ – одним из ведущих российских университетов в вопросах изучения Байкала. В университете работают международно-признанные специалисты, которые активно исследуют экосистему озера, осуществляют мониторинг его состояния. У ИГУ есть точка в Больших Котах. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы такая же точка появилась в Байкальске, – уточнил Сергей Понамаренко.

Сроки реализации проекта Международного центра водных ресурсов, по его словам, зависят от того, как пройдет рекультивация отходов на БЦБК.

– Сейчас ВЭБ планирует завершить этот процесс к 2024 году. Мы берем на проект Международного центра год, соответственно в планах выйти на реализацию к 2025 году, – подчеркнул Сергей Понамаренко.

В январе 2021 года En+ Group и Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в целях развития города Байкальска, в том числе создании Международного центра водных ресурсов на площадке БЦБК. Проект предполагает создание многофункционального кластера производственного, научно-исследовательского, туристического и образовательного значения.

En+ Group, ведя свою деятельность на территории Иркутской области, уже осуществляет экологический мониторинг озера и экосистем, а также ряд других проектов в области устойчивого развития. Приоритеты социальной политики компании установил в свое время основатель En+ Group Олег Дерипаска. Мощности лаборатории, создаваемой для научных исследований, могут быть востребованы в регионе и иметь не только потенциал коммерческого использования, но и быть задействованы организациями, работающими на Байкале по экологическим грантам En+ Group.