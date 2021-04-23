Бизнесмена из Тулуна обвинили в смерти подростка, попавшего под дорожный каток

СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области на официальном сайте сообщило, что завершило расследование уголовного дела в отношении 63-летнего предпринимателя из Тулуна. Его обвинили в смерти 16-летнего подростка, который во время укладки асфальта попал под дорожный каток и погиб.

Инцидент произошел 23 июля 2020 года. Тогда предприниматель руководил организацией, занимавшейся благоустройством территорий жилых домов в микрорайоне Угольщиков.

Бизнесмен не провел инструктажа по технике безопасности со своими работниками, в том числе с несовершеннолетними, не обеспечил безопасность и надлежащие условия труда при исполнении работ, в результате чего молодой человек попал под дорожный каток и погиб на месте происшествия.

Обвинение выдвинуто по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.