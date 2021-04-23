Самолет упал в Иркутской области, есть погибшие

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сообщило на официальном сайте, что в Черемховском районе Иркутской области упал самолет, в результате инцидента погибли двое мужчин.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«По версии следствия, сегодня днем в районе деревни Рысево Черемховского района Иркутской области, примерно в 170 километрах от областного центра, при выполнении полета упал на землю самодельный легкомоторный самолет», – говорится в сообщении.

В результате случившегося погибли двое мужчин, один из которых являлся пилотом и владельцем самостоятельно изготовленного воздушного транспорта. Предположительно, они совершали пробный полет, закончившийся трагедией.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта». На месте ЧП работают криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.