Павел Санников из Иркутска представил проект «Долина мечтателей» на конкурсе «Мастера гостеприимства»

В Петропавловске-Камчатском проходит полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Свои проекты представляют 40 конкурсантов из 24 регионов России. Среди них — Павел Санников из Иркутска.

На протяжении двух дней полуфинала — 23 и 24 апреля — участникам предстоит решать региональные кейсы, презентовать свои проекты в сфере туризма и бороться за возможность попасть в финал конкурса.

«Сегодня конкурс «Мастера гостеприимства» доехал до одной из туристических жемчужин России – Камчатки. Здесь собрались представители 24 регионов страны, чтобы побороться за право прохода в финал. Уверен, что кроме опыта соревновательных дней и общения с экспертами, профессионалы сферы гостеприимства привезут с этого полуфинала новую полезную информацию о разных уголках нашей огромной страны. Учитывая интерес к внутреннему туризму, который особенно вырос за последнее время, есть убеждение, что «Мастера гостеприимства» откроют для отрасли и для жителей России еще много удивительных территорий, а их проекты найдут поддержку и будут реализованы», – подчеркнул заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.



Житель Иркутска представил на конкурс «Мастера гостеприимства» проект территории семейного отдыха и экотуризма «Долина мечтателей», находящейся на берегу озера Байкал, и прошел в полуфинал: «Проект «Долина мечтателей» является ярким примером реализации принципов экотуризма в своём регионе. Продуманный до мелочей дизайн, уютная атмосфера в совокупности с экологичностью, находят отклик в сердцах многих людей», — рассказывает о своем проекте Павел.

Проект представляет собой глэмпинг-отель повышенной комфортности, находящийся рядом с озером Байкал на территории национального парка: «Уникальность проекта заключается в круглогодичном формате работы: летом — это шатры, а зимой — домики, выполненные из байкальского снега и льда», — делится Павел.

За выход в финал в Петропавловске-Камчатском борются 40 участников из 24 регионов страны. Региональные полуфиналы в 2021 году пройдут еще в двух городах России: Тюмень и Пермь.

