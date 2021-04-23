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ФНС: Срок владения недвижимостью, построенной по ДДУ, исчисляется с момента полной оплаты

Граждане, желающие продать жилые объекты, приобретенные по договорам участия и переуступки требований или продавшие такие объекты после 1 января 2019 года, должны обратить внимание на процедуру исчисление минимального срока владения (напомним, в Иркутской области он составляет три года).

При продаже жилой недвижимости, построенной по договорам долевого участия или участия в жилищно-строительном кооперативе, минимальный срок владения исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли (долей) в нем. Данное положение распространяется на доходы физических лиц, полученные начиная с налогового периода 2019 года (Федеральный закон от 23.11.2020 №374-ФЗ, п. 2 ст. 217.1 НК РФ).

При продаже жилья, приобретенного по договору переуступки требований на недвижимость по договору долевого участия или договору участия в ЖСК, минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования в соответствии с таким договором уступки прав требования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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