«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Иркутска в Санкт-Петербург с 3 мая

Авиакомпания «Аэрофлот» на официальном сайте сообщила, что с 3 мая запустит прямые рейсы из Иркутска в Санкт-Петербург и обратно.

Рейсы будут выполняться в период летней навигации с 3 мая 2021 по 30 октября 2021 года. Продажа билетов уже открыта.

Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, а с 28 мая – ежедневно.

«Новое направление в маршрутной сети «Аэрофлота» в обход Москвы будет способствовать развитию и укреплению экономического, социального и культурного взаимодействия между регионами», – говорится в сообщении.