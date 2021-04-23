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СберЛизинг профинансировал приобретение блистерной линии для упаковки лекарств

СберЛизинг профинансировал поставку блистерной линии для упаковки таблеток. Стоимость оборудования превысила 650 тыс. евро, сообщают в компании.

Поставщиком выступила итальянская компания I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Договор лизинга заключен на 3 года.

Линию приобрела частная петербургская компания «Фармпроект», работающая на фармацевтическом рынке уже на протяжении 20 лет. Компания производит твердые и мягкие лекарственные формы, а также БАД и лечебную косметику.

Оборудование предназначено для упаковки широкого спектра медицинских препаратов, в том числе и антивирусных. Линия уже передана клиенту и находится в стадии монтажа. Ожидается, что ее запуск состоится в конце мая 2021 года.

– Ранее СберЛизинг уже сотрудничал с «Фармпроектом», но зарубежное оборудование такого высокого класса мы поставили компании в лизинг впервые. Все этапы сделки прошли в строго установленные сроки. Специалисты СберЛизинга обладают широкой отраслевой экспертизой и могут проводить сделки любой степени сложности по приобретению высокоточного и технологичного оборудования для самых разных отраслей экономики, – Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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