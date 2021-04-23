44 тысячи онлайн-разрешений выдали в Прибайкальском нацпарке в 1 квартале 2021 года

В первом квартале 2021 года 44 000 тысячи посетителей Прибайкальского национального парка воспользовались новой возможностью: оформить разрешение на посещение данной ООПТ через онлайн-систему. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

– Больше 80% из этого числа отправились в Ольхонский кластер: полюбоваться на легендарный Байкальский лёд. 15% – в Голоустненский, 2% посетителей выбрали маршруты в кластере «КБЖД и Олхинское плато», – говорится в сообщении.

Напомним, что приложение по предоставлению услуги онлайн-оформления разрешения на посещение Прибайкальского национального парка было запущено в работу в тестовом режиме 4 декабря 2020 года. Оно быстро стало популярным, так как позволяло самостоятельно оперативно оформить легальное присутствие на ООПТ. Главная задача новшества – максимально корректный учёт и регулировка антропогенной нагрузки на природные комплексы, исключающие т.н. «человеческий фактор» в процессе оформления.