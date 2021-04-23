Новости

44 тысячи онлайн-разрешений выдали в Прибайкальском нацпарке в 1 квартале 2021 года

Читайте также:

Дорогу на острове Ольхон передали для реконструкции строителям
23 апреля 2021
Турбизнес получит льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц
22 апреля 2021

В первом квартале 2021 года 44 000 тысячи посетителей Прибайкальского национального парка воспользовались новой возможностью: оформить разрешение на посещение данной ООПТ через онлайн-систему. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

– Больше 80% из этого числа отправились в Ольхонский кластер: полюбоваться на легендарный Байкальский лёд. 15% – в Голоустненский, 2% посетителей выбрали маршруты в кластере «КБЖД и Олхинское плато», – говорится в сообщении.

Напомним, что приложение по предоставлению услуги онлайн-оформления разрешения на посещение Прибайкальского национального парка было запущено в работу в тестовом режиме 4 декабря 2020 года. Оно быстро стало популярным, так как позволяло самостоятельно оперативно оформить легальное присутствие на ООПТ. Главная задача новшества – максимально корректный учёт и регулировка антропогенной нагрузки на природные комплексы, исключающие т.н. «человеческий фактор» в процессе оформления.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Почему на Байкале нет туристического рая?":
Все материалы сюжета (299)


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании