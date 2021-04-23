Дорогу на острове Ольхон передали для реконструкции строителям

В тесном сотрудничестве два отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» – научный и правовой – проработали и решили важный социальный вопрос: о возможности реконструкции автодороги «Баяндай-Еланцы-Хужир-Харанцы» на острове Ольхон.

– Часть территории Прибайкальского национального парка в первом квартале 2021 года на праве ограниченного пользования, передана строителям. Подрядчикам даны рекомендации по ведению работ, позволяющие максимально бережно отнестись к природным комплексам острова, – сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Ранее Минстрой Приангарья заявлял о невозможности строительства дороги на Ольхоне, вопреки поручению президента РФ Владимира Путина. По мнению ведомства, без согласования нацпарка возможен был только капитальный ремонт дороги.