Общегородской субботник в Иркутске перенесен на середину мая

Общегородской субботник, который должен был пройти в Иркутске 24 апреля, перенесен на середину мая из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По прогнозам синоптиков, завтра на территории города ожидается облачная погода с прояснениями, временами мокрый снег, температура + 3-5 градусов.

– Вероятность снега в первой половине дня 24 апреля составляет более 70%. В связи с этим было принято решение о переносе общегородского субботника на середину мая. При этом отмена данного мероприятия не повлияет на текущие работы, проходящие в рамках месячника санитарной очистке города, – отметил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.