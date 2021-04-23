Новости

Общегородской субботник в Иркутске перенесен на середину мая

Общегородской субботник, который должен был пройти в Иркутске 24 апреля, перенесен на середину мая из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По прогнозам синоптиков, завтра на территории города ожидается облачная погода с прояснениями, временами мокрый снег, температура + 3-5 градусов.

– Вероятность снега в первой половине дня 24 апреля составляет более 70%. В связи с этим было принято решение о переносе общегородского субботника на середину мая. При этом отмена данного мероприятия не повлияет на текущие работы, проходящие в рамках месячника санитарной очистке города, – отметил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта
«Вернуться в детство». Фотограф Ольга Иванова для фотопроекта «Патроны Парк»
«Чтобы жить в «Патронах Парк» не нужно быть олигархом»
«Такой и должна быть жизнь за городом». Игорь Мерзляков, видеограф, предприниматель для фотовыставки «Патроны Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании