Круизный поезд запустят по БАМу и Транссибу с билетами от 1,3 млн рублей

РЖД с 1 июля запустят круизный поезд по Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям, стоимость путешествия – от 1,3 млн рублей, сообщает «РЖД Тур».

Путешествие будет длиться 26 дней и 25 ночей. За это время пассажиры преодолеют более 10 городов, в том числе Иркутск. Кроме того, тур будет включать в себя автобусно-пешеходные экскурсии, круиз по Байкалу, посещение достопримечательностей, космодрома, музеев, зоопарков, эвенкийской деревни, сафари-парка, минеральных источников и многое другое. Путешественники даже смогут пострелять из редкого оружия.

В оплату включено питание туристов. В каждом номере поезда есть туалет и душ для удобства, номера убираются ежедневно. Пассажирам поезда обещают обслуживание класса «Люкс».

«Стоимость этого путешествия как минимум в 2-2,5 раза ниже, чем была бы, если бы границы России были открыты и в поезде ехали бы иностранные путешественники. Поезд рассчитан всего на 65-100 пассажиров, при этом его обслуживает бригада около 30 человек, плюс локомотивы, маневровые, вокзальные стоянки и обслуживание. В стоимость уже включена экскурсионная программа и питание, затраты на которые составляют более 1/3 стоимости путешествия», – говорится в сообщении.