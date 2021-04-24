Путин подписал указ об установлении 4-7 мая нерабочими днями

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочими дни с 4 по 7 мая 2021 года, сообщается на сайте Кремля.

«Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций», – говорится в сообщении.

В документе уточняется, что работодатели обязаны сохранить зарплату работникам, которые будут отдыхать в этот период.

Выходные ввели, чтобы сократить распространение коронавируса и укрепить здоровье граждан.

Указ в настоящее время вступил в силу.