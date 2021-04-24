Центр занятости в Братске отремонтируют в 2021 году за 40 млн рублей

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в 2021 году планируется отремонтировать центр занятости в Братске за 40 млн рублей.

«В результате реконструкции в братском Центре занятости населения будут установлены современные цифровые сервисы, единые окна для обслуживания граждан. Обращающиеся смогут получать электронную подпись. В рамках нацпроекта на капитальный ремонт братского Центра занятости населения из федерального бюджета выделено 19,2 млн рублей, из областного – 800 тыс. рублей. На оснащение регион дает еще 20 млн рублей», – говорится в сообщении.

При благоустройстве прилегающей территории будут задействованы идеи студентов и выпускников местного университета по поручению главы региона Игоря Кобзева.