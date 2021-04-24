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Спортсмен из Иркутской области стал чемпионом мира по боксу

Боксер из Иркутской области Василий Каверин победил в финале первенства мира по боксу среди юниоров и юниорок 2002-2003 годов рождения, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

«В пятницу, 23 апреля, Василий Каверин в категории до 81 кг победил в финале первенства мира по боксу среди юниоров Петара Лиесевича из Черногории и завоевал золотую медаль первенства», – говорится в сообщении.

Кроме жителя Приангарья медали стране принесли 10 спортсменов. Среди наград – два золота, пять серебряных медалей и три бронзы. Таким образом, сборная России стала второй в общекомандном зачете.

Юниорское первенство мира проходит в польском городе Кельце с 10 по 23 апреля. В составе сборной команды России выступили 20 спортсменов из девяти регионов страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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