Спортсмен из Иркутской области стал чемпионом мира по боксу

Боксер из Иркутской области Василий Каверин победил в финале первенства мира по боксу среди юниоров и юниорок 2002-2003 годов рождения, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

«В пятницу, 23 апреля, Василий Каверин в категории до 81 кг победил в финале первенства мира по боксу среди юниоров Петара Лиесевича из Черногории и завоевал золотую медаль первенства», – говорится в сообщении.

Кроме жителя Приангарья медали стране принесли 10 спортсменов. Среди наград – два золота, пять серебряных медалей и три бронзы. Таким образом, сборная России стала второй в общекомандном зачете.

Юниорское первенство мира проходит в польском городе Кельце с 10 по 23 апреля. В составе сборной команды России выступили 20 спортсменов из девяти регионов страны.