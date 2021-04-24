Интерес к турам в Египет вырос в 7 раз в первые 2 часа после открытия авиасообщения

Сервис для поиска и покупки туров онлайн Level.Travel сообщил, что спрос на туры в Египет вырос в семь раз за 2 часа с момента объявления о возобновлении прямого авиасообщения с египетскими курортами.

«До текущего момента туры на египетские курорты – в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду – были доступны только с перелетом в Каир и наземным трансфером на курорты. В структуре продаж майских праздников на Level.Travel туры в Египет заняли 3% со средним чеком 162 415 рублей», – говорится в сообщении.

Прямое авиасообщение с Египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года. До этого момента Египет занимал 40% в структуре продаж Level.Travel.