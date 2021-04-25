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Около 850 рабочих мест создадут на новом целлюлозно-картонном комбинате в Усть-Илимске

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в Усть-Илимске к 2023 году построят новый целлюлозно-картонный комбинат, где будет создано около 850 рабочих мест.

«Строительство целлюлозно-картонного комбината «Большой Усть-Илимск» ведет АО «Группа «Илим». Это крупнейший проект в области российской целлюлозно-бумажной промышленности за последние годы», – говорится в сообщении.

Проектная мощность комбината – 600 тысяч тонн тарного картона в год. Общий объем инвестиций в предприятие – более 1 млрд долларов.

По информации председателя совета директоров АО «Группа Илим» Захара Смушкина, реализация проекта позволит компании увеличить объем производства до 4,5 млн тонн продукции в год и сделает «Илим» одним из крупнейших производителей небеленых упаковочных материалов в мире с общим объемом выпуска 1,5 млн тонн в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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