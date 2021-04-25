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Глава Приангарья застрял в лифте больницы, после чего поручил проверить все лифты в регионе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что во время поездки по районам Приангарья он посещал социальные объекты. В одном из них – больнице в Усть-Илимске – он застрял в лифте, после чего дал поручение проверить все лифты в области.

«В Усть-Илимске визит в больницу начался с неприятного инцидента. Застрял лифт, на котором мы ехали на встречу с врачами. Хорошо, что это произошло не когда внутри находились пациенты! Это тревожный сигнал. Дал поручение провести проверку всех лифтов в городе, отработать действия при аварийной остановке. Это касается не только медучреждений, но и жилых зданий», – сообщил Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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