Росатом полностью предотвратил вероятность попадания отходов «Усольехимпрома» в Ангару

Структура Росатома Федеральный экологический оператор завершил работы по забивке шпунта противофильтрационной завесы на предприятии «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, что позволило полностью предотвратить вероятность попадания отходов закрытого завода в реку Ангару, сообщается на сайте ФЭО.

Кроме того, на территории организации сейчас полностью ликвидированы три скважины. Завершено и строительство противофильтрационной завесы по периметру цеха ртутного электролиза, что означает полное устранение угрозы попадания загрязняющих веществ с данного объекта в окружающую среду.

Параллельно Федеральный экологический оператор работает над проектной документацией рекультивации всей территории промплощадки и объектов, расположенных за ее пределами: шламонакопителя, нефтяной линзы, полигонов промышленных отходов и ТБО, ливневых коллекторов.

К 2024 году объект приведут в безопасное состояние для создания на нем новых производств. Одним из них станет экотехнопарк по переработке промышленных отходов «Восток».