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Павел Санников из Иркутска вышел в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявили в Петропавловске-Камчатском. В финал вышли 13 участников из 10 регионов, в том числе Павел Санников из Иркутска, сообщается на сайте правительства Приангрья.

Житель Приангарья презентовал на конкурсе территорию семейного отдыха и экотуризма «Долина мечтателей». Проект представляет собой глэмпинг-отель повышенной комфортности, находящийся рядом с озером Байкал в границах национального парка.

Через месяц финалисты будет защищать свои проекты на финальном этапе конкурса.

Всего в конкурсе поучаствовали 40 конкурсантов из 24 регионов России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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