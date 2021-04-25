Павел Санников из Иркутска вышел в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявили в Петропавловске-Камчатском. В финал вышли 13 участников из 10 регионов, в том числе Павел Санников из Иркутска, сообщается на сайте правительства Приангрья.

Житель Приангарья презентовал на конкурсе территорию семейного отдыха и экотуризма «Долина мечтателей». Проект представляет собой глэмпинг-отель повышенной комфортности, находящийся рядом с озером Байкал в границах национального парка.

Через месяц финалисты будет защищать свои проекты на финальном этапе конкурса.

Всего в конкурсе поучаствовали 40 конкурсантов из 24 регионов России.