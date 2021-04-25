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«Илим» выделит деньги на проект техникума лесопромышленных технологий в Усть-Илимске

Группа компаний «Илим», чьи заводы располагаются в Иркутской области, выделит деньги на проект нового учебного корпуса для Усть-Илимского техникума лесопромышленных технологий и сферы услуг, сообщается на сайте регправительства.

Здание будет рассчитано на 1200 мест. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий планируется получить в мае 2022 года.

Сейчас техникум размещается в приспособленных сооружениях, требующих капитального ремонта. В техникуме обучаются 920 человек, из них 50% – осваивают профессии и специальности, которые необходимы для реализации инвестиционного проекта «Большой Усть-Илимск» – строительства целлюлозно-картонного завода.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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