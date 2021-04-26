Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок для школьников

27 апреля состоится открытый онлайн-урок, который проведет для школьников Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Тема занятия — «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?». Этот урок пройдет в рамках Всероссийский онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность», задача которой – познакомить детей с особенностями предпринимательского мышления и финансовой грамотности.

Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах учителей и учеников 6–11-х классов на платформе Учи.ру, в сообществе Банка России в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России. Начало в 14:30 по местному времени.

«Сегодня завершается пробный этап Всероссийской онлайн-олимпиады. У школьников еще есть возможность ознакомиться с примерами заданий и попробовать свои силы. На сегодняшний день свои знания проверили уже более 3 тыс. детей нашего региона. Далее состоится уже основной тур. На выполнение заданий каждый ученик получит 1 час. Участие в основном туре могут принять также все желающие», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.